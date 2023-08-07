إصابة عشرات السباحين بالإسهال والقيء بعد مشاركتهم في مسابقةٍ ببريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، إصابة 57 شخصاً على الأقل بالإسهال والقيء بعد السباحة في البحر خلال المحطة البريطانية من بطولة العالم للترياتلون (السباق الثلاثي).

وشارك نحو ألفَي شخص في الفعاليات التي نظمت في سندرلاند في شمال شرقي إنكلترا نهاية الأسبوع الماضي والتي تضمنت السباحة قبالة شاطئ روكر، بحسب فرانس برس.

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا نهاية هذا الأسبوع، إنها تحقق في السبب المحتمل لتلك الأعراض وستطلب من المتضررين ملء استمارة أسئلة وتقديم عينة للاختبار.

وكشفت اختبارات روتينية أجرتها وكالة البيئة في روكر أواخر تموز/يوليو، قبل أيام من المنافسة، وجود مستويات عالية من بكتيريا الإشريكية القولونية في المياه.

لكن "بريتيش ترياتلون"، وهي هيئة تنظيمية لهذه الرياضة في المملكة المتحدة، قالت إن هذه الاختبارات أُخذت خارج مساحة المياه المخصصة للمسابقة، كما أن النتائج نشرت بعد أحداث نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن الاختبارات التي أجرتها مطابقة للمعايير المطلوبة.

وأقيمت هذه المسابقة في منطقة ساحلية كانت في قلب نزاع طويل بين ناشطين بيئيين والحكومة حول تصريف مياه الصرف الصحي، كما أوردت صحيفة "ذي غارديان".

وأكّدت شركة المياه المحلية "نورثمبريان ووتر" عدم وجود تفريغات "قد تؤثر سلباً على نوعية المياه" في روكر منذ العام 2021.

وقالت وكالة البيئة إن "التراجع الموقت" في جودة المياه قد تكون ناجمة عن عوامل مختلفة "بما فيها الأمطار الغزيرة".

حادثة إصابة السباحين بالإسهال والقيء، تتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار متحوّرٍ جديد من فيروس كورونا يدعى (EG.5.1)، في بريطانيا والولايات المتحدة.

والمتحور الجديد الذي بات يُعرف باسم "آيريس"، يحمل ميزات وراثية من المتحوّرات التي سبقته، وفق ما أكّده أخصائيون.

ووفقاً لملاحظات منظمة الصحّة العالمية، فإن المتحوّر لا يبدو أنه يصيب البشر بأعراض مختلفة عن المتحّورات السابقة، أو أعراض أكثر حدّة.

لكنه يظهر حتى الآن قابلية أكثر شراسة للانتقال بين البشر، حيث قدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن النسخة الجديدة من الفيروس مثّلت 14.5 بالمئة من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد، وهي تنمو بنسبة 20 بالمئة أسبوعياً.

ويقول الأخصائيون إن الفيروس يظهر بشكلٍ متزايد في اختبارات مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة، ما يشكك في الأرقام المعلنة للإصابات، حيث يحجم الناس بشكل متزايد عن إجراء الاختبار أو الإبلاغ عن الإصابة.