تعليمات الموازنة الثلاثية تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها بالوقائع العراقية

أربيل (كوردستان24) - نشرت الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية ( الوقائع العراقية ) تعليمات الموازنة الثلاثية لتطبيق قانون الموازنة العراقية للسنوات الثلاث (2023 ، 2024 ، 2025) و اصدرت وزارة العدل العراقية ، اليوم الاثنين ، وبحسب الضوابط ، يجب تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة العراقية للسنوات (2023 - 2024 - 2025).

في غضون ذلك ، قال مصدر لكوردستان 24 ،:" مع نشر توجيهات قانون الموازنة غدا الثلاثاء ، فان وزارة المالية ستكتب الى جميع الوزارات والمحافظات واقليم كوردستان للعمل ببنود قانون الموازنة.

أعلن مدير عام الوقائع العراقية حنان منذر ، عن نشر الخطوط العريضة لموازنة السنوات الثلاث المقبلة في الجريدة الرسمية. وأضاف أن دليل قانون الموازنة سيدخل حيز التنفيذ اليوم.

كما قضت المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين، بعدم دستورية بعض فقرات مواد في قانون الموازنة الاتحادية لأعوام 2023- 2024- 2025، بناءً على شكوى قدّمها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وخلال اجتماعها اليوم الاثنين، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن عدم دستورية عبارة: "بموافقة رئيس الوزراء العراقي" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الموازنة.

كما قضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية عبارة: "وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم" الواردة في الفقرة السابعة من المادة 13.