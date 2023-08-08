منذ جائحة كورونا.. الصين تسجل أكبر تراجع بصادراتها للاسواق الخارجية

أربيل (كوردستان24)- سجلت الصين الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ العام 2020 على ما اظهرت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.

وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14,5 % بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17,2 % في كانون الثاني/يناير شباط/فبراير 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.

باستثناء ارتفاع في آذار/مارس ونيسان/أبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في اضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.

وكانت الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 12,4 % بمعدل سنوي في حزيران/يونيو.