قتلى وجرحى لقوات النظام السوري في هجومٍ لداعش بالرقة

أربيل (كوردستان 24)- لقي 10 من قوات النظام السوري مصرعهم وأصيب آخرون في هجومٍ عنيف شنّته عناصر من خلايا تنظيم داعش على حواجزها ببلدة معدان عتيق بريف الرقة، في وقتٍ متأخر من مساء الاثنين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام السوري ارتفعت لـ 10 قتلى، مع توقّعاتٍ بارتفاع العدد مع وجود 6 جرحى في حالةٍ حرجة.

وسيطرت عناصر التنظيم على المواقع المستهدفة شرقي محافظة الرقة لعدة ساعات، قبل أن تنسحب منها عقب إضرام النيران فيها.

وكان النظام السوري سيطر على بلدة معدان في خريف 2017.

ووفقاً للمرصد الحقوقي- مقره في لندن- فإن حصيلة قتلى هجمات داعش في البادية السورية بلغت 379 قتيلاً، منذ مطلع 2023.

وتوزّعت أعداد القتلى، 20 قتيلاً لداعش، و202 من قوات النظام والميلشيات الموالية لها، من ضمنهم 37 من الميلشيات الموالية لإيران، و157 مدنياً، قتلوا في 105 عملية.

ورغم إعلان القضاء على التنظيم ربيع 2019، في آخر معاقله ببلدة باغوز شرقي محافظة ديرالزور، إلا أن عناصره المتوارين يشنّون هجماتٍ متفرقة مستهدفةً عناصر النظام السوري والميلشيات المساندة لها، ومدنيين.