الهجرة تعلن عودة 100 نازح إيزيدي إلى سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء 8، عودة (100) نازح إيزيدي من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم الأصلية في سنجار.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، أعلنت اليوم ،عن عودة (100) نازح إيزيدي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى وذلك ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية".

وأكدت جابرو وفقا للبيان "استعدادها لتقديم الدعم الكامل وتذليل جميع العقبات التي تحول دون عودة بقية النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار طوعيا وتقديم المساعدات الإغاثية لهم، فضلا عن تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعودتهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والحكومات المحلية".