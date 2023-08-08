سیاسة

الهجرة تعلن عودة 100 نازح إيزيدي إلى سنجار

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة الايزيديين سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء 8، عودة (100) نازح إيزيدي من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم الأصلية في سنجار.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، أعلنت اليوم ،عن عودة (100) نازح إيزيدي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى وذلك ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية".

وأكدت جابرو وفقا للبيان "استعدادها لتقديم الدعم الكامل وتذليل جميع العقبات التي تحول دون عودة بقية النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار طوعيا وتقديم المساعدات الإغاثية لهم، فضلا عن تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعودتهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والحكومات المحلية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف