رئيس إقليم كوردستان يستقبل السفير البريطاني الجديد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الثلاثاء 8 آب 2023، سفير بريطانيا الجديد في العراق السيد ستيفن تشارلس هيتشن.

وفي لقاء، وإلى جانب تقديم فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني التهنئة للسفير بمناسبة مباشرته مهام منصبه، عبر نيجيرفان بارزاني عن الأمل بالنجاح وعن كل الدعم لسعادة السفير الجديد بهدف إنجاح مهامه في العراق وإقليم كوردستان.

وناقش الجانبان علاقات أربيل وبغداد، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وانتخابات برلمان كوردستان القادمة، والفرص والتحديات التي تواجه العراق في مجالات الأمن والاقتصاد والمؤسسات، وأكدا على أهمية انتهاز الفرص بما يخدم مصالح البلد.

وشكلت أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، محوراً آخر من اللقاء الذي حضرته روزي كايف القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان.