سیاسة

الرئيس بارزاني يهنّئ رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني بذكرى تأسيس حزبه

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني تهنئة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء 8 آب أغسطس 2023، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني بالذكرى الـسابعة والأربعين على تأسيسه.

وأعرب الرئيس بارزاني عن تقديره لنضال الحزب الاشتراكي وتضحياته في سبيل الحرية خلال تاريخ الحركة التحررية الكوردستانية.

وفيما يأتي نص برقية التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

في الذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني للأخ المحترم محمد حاج محمود أمين الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني، وأعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي وجميع أعضائهم وأنصارهم.

في هذه الذكرى، أقدر نضالكم وتضحياتكم أنت وحزبكم خلال تاريخ حركة التحرر الكوردية، وأتمنى لكم النجاح والاستمرارية، وآمل أنه بمساعدة جميع الأطراف، سيتم العمل على حماية مكتسبات شعب كوردستان ومواجهة كافة التحديات.

مسعود بارزاني

 8 آب أغسطس 2023

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