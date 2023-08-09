سیاسة

السفارة السعودية في طهران تبدأ نشاطها بشكل رسمي

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط السعودية ايران السفارة طهران

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (أرنا) اليوم الأربعاء 9 آب أغسطس 2023، ان السفارة السعودية في طهران، بدأت نشاطها بشكل رسمي.

وقالت "أرنا" نقلا عن مصدر مطلع، إن "سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميا منذ 3 ايام".

ويأتي ذلك عقب المباحثات التي جرت في شهر فبراير / شباط 2023 بحضور الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي باستضافة الصين، والبيان الثلاثي (بين طهران وبكين والرياض) الذي أعقبها في 10 آذار 2023 بشأن استئناف العلاقات بين ايران والسعودية.

واعتبر السفير الإيراني المعين في الرياض علي رضا عنايتي، أن الاتفاق بين إيران والسعودية هو مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج الفارسي.

وكانت السفارة الإيرانية لدى الرياض بدأت أعمالها رسمياً يوم الثلاثاء 6 حزيران 2023.

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