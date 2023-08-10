موسكو تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة قرب القرم واثنتين كانتا تتجهان صوب موسكو

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وزارة الدفاع الروسية صباح الخميس في بيان، بأن الأجهزة العسكرية الروسية أسقطت الليلة الماضية 11 طائرة أوكرانية مسيرة قرب شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الوزارة في بيان "دُمرت طائرتان مسيرتان كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو"، مضيفة "بالقرب من مدينة سيفاستوبول، أصيبت طائرتان مسيرتان بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة، وتم إخضاع تسع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها".