طقس العراق.. بغداد تتخطى حاجز ال 51 درجة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس 10 آب أغسطس 2023، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت تخطي درجة الحرارة في بغداد حاجز ال 51 درجة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً حار في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، مبينا ان "درجات الحرارة العظمي سجلت في بغداد الناصرية المثنى القادسية51 وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وميسان وواسط 50 والبصرة49".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً حار في عموم البلاد ، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً حار ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".