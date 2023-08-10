بايرن ميونيخ يتوصل إلى اتفاق لضم هاري كاين من توتنهام

أربيل (كوردستان 24)- توصل بايرن ميونيخ الألماني إلى اتفاق للتعاقد مع قائد إنكلترا هاري كاين من توتنهام مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو (نحو 110 مليون دولار)، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الخميس.

واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، نظراً لأن رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هداف النادي التاريخي، علماً أن عقد كاين ينتهي في حزيران يونيو 2024 يستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.

وأعلن موقع "ذي اتلتيك" البريطاني الرياضي عن الصفقة بين الناديين أولاً، مشيراً إلى أنها تقارب الـ110 ملايين يورو، تلاه موقع "سكاي سبورتس" الألماني ووسائل إعلام بريطانية وألمانية عدة.

ورغم موافقة كاين على الانتقال إلى النادي البافاري، إلاّ أن بعض وسائل الإعلام الإنكليزية والألمانية قالت الخميس إن المهاجم الانكليزي كان متردداً مرة أخرى في منح الضوء الأخضر للانتقال إلى بايرن.

ووفقاً لسكاي سبورتس في ألمانيا، ستكون النسبة 50-50، بينما أشار المصدر ذاته من إنكلترا أنه من المرجح بشكل متزايد أن يبقى كاين مع توتنهام لموسم 2023-2024.

وعموماً، لا ينفق بايرن ميونيخ الفائز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.

ويتجاوز الرقم المعلن عنه، الرقم القياسي السابق ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 والمنتقل حديثاً منه إلى مواطنه باريس سان جرمان.

وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-2022، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفاً في 375 مباراة.

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، خصوصاً بعدما فشل المهاجم السنغالي ساديو مانيه القادم من ليفربول الإنكليزي في فرض نفسه لينتقل هذا الصيف وبعد عام واحد فقط له في بوندسليغا إلى النصر السعودي.

وخلال السنوات الثماني التي قضاها في ميونيخ، سجل ليفاندوفسكي 30 هدفاً كمعدل في كل موسم، في حين لم يسجل لاعب واحد من الفريق أكثر من 15 هدفاً الموسم الفائت وخرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومن دور مُبكّر من كأس ألمانيا، قبل أن يحرز اللقب المحلي في الرمق الأخير بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند بعدما تساويا بالنقاط (71 نقطة لكل منهما).

أما كاين، فسجّل أكثر من 20 هدفاً في الدوري في ستة من المواسم التسعة الماضية، وتوج هدافاً له ثلاث مرات.

ورغم حصوله على المركز الثاني في ترتيب الهدافين في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي خلف مهاجم مانشستر سيتي النروجي إيرلينغ هالاند (36)، سجل قائد إنكلترا 29 هدفاً في البريميرليغ، معادلاً أفضل رقم له.

المصدر: AFP