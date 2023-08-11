"الهجرة" تعلن عودة 293 إيزيدي من مخيمات دهوك إلى سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الجمعة، عن عودة 293 نازحاً إيزيدياً بشكلٍ طوعي من مخيمات بمحافظة دهوك إلى سنجار، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد.

وقالت وزيرة الهجرة إيڨان فائق جابرو، إن "عملية نقل الأسر النازحة جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والحكومات المحلية"، وفق وكالة (واع).

ووجّهت جابرو كوادر الوزارة "بالاستمرار في متابعة أوضاع الأسر العائدة وتلبية احتياجاتها سريعاً، بالتعاون مع المنظمات الإغاثية والجهات ذات العلاقة".

مؤكّدةً أن الوزارة "مستمرة بتسجيل الأسر النازحة الراغبة بعودةٍ طوعية في جميع مخيمات النزوح بإقليم كردستان، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون عودة البقية".

وكانت جابرو أعلنت في الـ 8 أغسطس آب الجاري، عن عودة 100 نازحٍ إيزيدي من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناهم الأصلية في سنجار.

يتزامن ذلك، مع إعلان مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإيزيديين، خلف سنجاري، إن الحكومة الاتحادية تعمل على ثلاثة ملفات لدعم سنجار والإيزيديين.

وأوضح أن هناك "أكثر من 2600 إيزيدي مغيّب ومصيرهم غير معروف".

لافتاً إلى هناك لجنة خاصة "تشكّلت في مكتب رئيس الوزراء، للبحث عن المخطوفين والعمل على عودة المختطفات إلى ذويهن".

واعتبر سنجاري أن الملف "يتطلب جهوداً مجتمعية مشتركة بين الحكومة والمجتمع للوصول إلى أماكن تواجدهم".

داعياً المواطنين الذين يمتلكون معلومات إلى "تقديمها من أجل أن تكون عملية الوصول إلى المغيبين سهلة".

ولفت مستشار السوداني إلى أن حجم الدمار في البنية التحتية في سنجار "وصل لـ 80 %، 75% منه في المنازل".

منوّهاً إلى أن رئيس الوزراء "أعلن عن تأسيس صندوقٍ لإعادة إعمار سنجار وتوفّرت له تخصيصات مالية"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وقال سنجاري إن خطط الحكومة تتمثل في "تعيين قائممقام في الإدارة، إضافة إلى تعيين 1500 من أبناء المكون الإيزيدي في سنجار ضمن سلك الشرطة، ليكونوا مسؤولين عن أمن المدينة والمنطقة".