13 محافظة عراقية تتخطى نصف درجة الغليان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأحد 13 آب أغسطس 2023، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت أن تتخطى 13 محافظة نصف درجة الغليان.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم في عموم البلاد"، مبينا أن" درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والبصرة وواسط وكركوك 50 وكربلاء والنجف وميسان الناصرية والمثنى 51 ".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في عموم البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد"، لافتاً الى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في عموم البلاد ولا تغير في درجات الحرارة في جميع أقسام البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً وأحياناً غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".