سیاسة

علي حسين: لم تبق أعذار لتأجيل انتخابات إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان علي حسين الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة، علي حسين يوم الاثنين 14 آب أغسطس 2023، انه لم تبق أعذار لعدم إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وقال علي حسين، لكوردستان24، "نحن كحزب سياسي نتحمل مسؤولية كوردستان اليوم، لذلك يجب أن نتخذ خطوات لتحقيق ذلك، وأن نسعى لأن يكون هناك حوار مع كافة الأطراف السياسية".

وأضاف، ان "كافة الأطراف السياسية وافقت على الموعد الذي حددته رئاسة الإقليم لإجراء الانتخابات، كما أن المفوضية العليا للانتخابات، رحبت بذلك".

وتابع علي حسين، "نحن بحاجة إلى التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف، لأن كوردستان بحاجة إلى الجميع وعلى كافة الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها"، مضيفا "لن نقدم على اتخاذ خطوات لا تصب في مصلحة شعب كوردستان".

وبشأن المباحثات مع بغداد، أشار علي حسين إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ملزم بدعم حكومة إقليم كوردستان في مفاوضاتها مع بغداد من أجل ضمان حقوق شعب كوردستان استنادا الى الدستور.

وحددت رئاسة إقليم كوردستان يوم الـ 25 فبراير شباط 2024، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، في خطوةٍ لاقت ترحيباً محلياً ودولياً.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن موافقتها لإجراء انتخابات برلمان كوردستان وفق الموعد الذي اقترحته رئاسة الإقليم.

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