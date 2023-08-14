صحة وبیئة

الأنواء: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءاً من يوم غد

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الانواء درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عدم صدور أي تقرير لغاية الآن يشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة متجاوزةً الـ50 مئوية خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية، عامر الجابري، قوله: إن" درجات الحرارة ستنخفض بشكل طفيف اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وقسم التنبؤ الجوي لم يصدر لغاية الآن تقريراً يشير إلى زيادة مستوى درجات الحرارة عن الحالي لتتجاوز نصف درجة الغليان خلال الأسبوع الجاري".

وأشار إلى، أن" المناطق الأكثر سخونة في البلاد، هي محافظات الوسط والجنوب".

وأضاف، أن" قرار العطلة الرسمية أو تقليص الدوام الرسمي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، من مسؤولية جهات مختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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