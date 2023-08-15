سیاسة

صدور أوامر قبض بحق وزير المالية السابق وثلاثة مقربين من الكاظمي

وطلب الادعاء العام، الشرطة الدولية تأييد الاستلام، وإشعاره في حالة تمّ إلقاء القبض عليهم ليتسنى له توجيه اجراءاته وفقا للقانون
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أصدر مجلس القضاء الاعلى في العراق أوامر قبض بحق وزير المالية العراقي السابق عبدالامير علاوي وثلاثة آخرين مقربين من رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي، وأمر بملاحقتهم خارج العراق وإلقاء القبض عليهم.

ونشر مجلس القضاء الاعلى في العراق امر إلقاء القبض على عبدالامير حسون علي طه علاوي وزير المالية العراقي السابق، موجهاً بالقاء القبض على المتهم وملاحقته خارج العراق عن التهم المسندة اليه وفق أحكام المادة 444/11 ق.ع.

كما وأمر مجلس القضاء بالقاء القبض على رائد جوحي مدير مكتب رئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي، وملاحقته خارج العراق عن الجريمة المنسوبة اليه وفق أحكام المادة 316 ق.ع.

وصدرت اوامر قبض بحق أحمد محمد نجاتي السكرتير الشخصي لرئيس الحكومة العراقية السابق من قبل مجلس القضاء الاعلى، وأكدت على ملاحقته خارج العراق عن التهمة المسندة اليه وفق أحكام المادة 316 ق.ع، وكذلك مشرق عباس حسن حسين الجنابي مستشار رئيس الحكومة العراقية السابق.

وجاءت مذكرات القبض على كتاب هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقتهم خارج العراق عن التهم المسندة إليهم وفق أحكام المادة 316 ق.ن.

وطلب الادعاء العام، الشرطة الدولية تأييد الاستلام، وإشعاره في حالة تمّ إلقاء القبض عليهم ليتسنى له توجيه اجراءاته وفقا للقانون.

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