هيمن هورامي: الديمقراطي الكوردستاني تشكل على أسس ومبادئ ويستمد قوته من جماهيره

أربيل (كوردستان24)- قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ان الحزب يستمد قوته وقدرته من جماهيره ومستقل في اتخاذ قراراته السياسية، مضيفاً انه يجب زيادة الثقة بين الشعب والحكومة، وعن السليمانية قال ان السليمانية جزء لا يتجزأ من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال هيمن هورامي عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال مناظرة على شاشة كوردستان24 "ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني تشكل على أسس ومبادئ، وله هوية فكرية خاصة وأكثر من مجرد حزب سياسي، ويستمد قوته وقدرته من جماهيره".

وأضاف هورامي "الاستقلالية الموجودة داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس له وجود في الاحزب الاخرى، ولدينا ثقة كاملة بكوادرنا وجماهيرنا ونحن الحزب المنظم الوحيد في كوردستان، الديمقراطي الكوردستاني هو الحزب الاكثر ثقة لدى شعب كوردستان".

وعن إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان قال هيمن هورامي خلال حديثه "نؤمن بنفسنا وبقدراتنا ونعتقد اننا سنكون الحزب الاول في الانتخابات القادمة، وتتمثل المهمة الرئيسية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذه الانتخابات بمشاركة أكبر عدد من الناخبين من أجل استعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية بكوردستان، كما يجب زيادة الثقة بين المواطنين والسلطة".

وأشار هورامي الى أنه "كانت هناك جهات في البرلمان يخلقون الفوضى داخل البرلمان، وعندما كان يتعلق الامر بتشريع قوانين كانوا يجلسون بهدوء دون فوضى، وعندما كانت الجلسة تكون مفتوحة، كانوا يفتحون كاميراتهم وينشرون مقاطع فديو من داخل البرلمان لان أهدافهم لم تكن لتشريع قوانين وانما خلق فوضى داخل البرلمان".

وأوضح هيمن هورامي في المناظرة "اذا كان الشعب الكوردي يريد ان يكون برلمان كوردستان مكاناً لتشريع القوانين، فيجب عليهم التصويت للاحزاب السياسية التي ترشح اشخاصاً مختصين ويلتزمون بقيم ومبادئ العمل البرلماني والقانون".

وتابع قائلاً "كانت هناك أطراف سياسية مشغولة للغاية بالتباهي في البرلمان لجذب انتباه المواطنين من أجل الاعجابات والتعليقات، ولم يهتموا كثيرا بالتشريع واستجواب الوزراء".

وأضاف "كانت التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان برئاسة مسرور بارزاني الاكثر شفافية في كوردستان، و رد وزراء هذه التشكيلة الحكومية على معظم الاسئلة في برلمان كوردستان، حيث جاء معظم وزراء الحكومة الى البرلمان".

أما عن مدينة السليمانية قال هيمن هورامي "السليمانية جزء لا يتجزأ من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ويمكن للديمقراطي الكوردستاني أن يفعل الكثير من أجل مدينة السليمانية، لكن هناك بعض العقبات من النواحي الحزبية، وفي حال أردنا إزالة هذه العقبات فقد تحدث أشياء غير مرغوب فيها، ولسوء الحظ، بسبب الوضع السياسي والاداري في السليمانية، لم نتمكن من إلقاء نظرة جادة لمدينة السليمانية"، مضيفاً ان "العراقيل الموجودة أمام جماهير الحزب الديمقراطي في السليمانية، لا وجود لها في أربيل ودهوك أمام جماهير الاحزاب الاخرى".

وحول العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، قال هيمن هورامي "على الرغم من وجود عقبات في علاقاتنا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلا ان هناك إرادة لتجاوز هذه العقبات،لان ثقة مواطني كوردستان في العملية السياسية تعتمد على مدى قوة العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأضاف هورامي "لدينا اتفاقية استراتيجية طويلة الامد مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وقد طلبنا مراراً مراجعة اتفاقياتنا السابقة أو توقيع اتفاقية جديدة".

وحول المباحثات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، قال هيمن هورامي "هناك تقدم ملحوظ وتقدم جيد بيننا، لكننا لم نتوصل الى اتفاق نهائي بعد، نحن أوفينا بجميع التزاماتنا تجاه الحكومة العراقية، والشي المتبقي هو أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب الاتفاقات وترسل حصة كوردستان من الموازنة".