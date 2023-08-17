سیاسة

القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس 17 آب أغسطس 2023، القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات.

وذكر بيان للمديرية، أنه "بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعب القيادات (المقر المسيطر طوزخورماتو و 8 و 10 و 21) التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين".

وأوضح، أن "نصب الكمائن أسفر عنه إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والتون كوبري وطوزخورماتو وناحية حمرين".

وأضاف البيان، أنه "تم تسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".

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