التحالف الدولي يقدم أسلحة ومعدات عسكرية جديدة لقوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن قوات التحالف الدولي سلّمت أسلحة ومعدات عسكرية جديدة للفرقتين الأولى والثانية مشاة في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، إنه "استمراراً لتقديم الدعم والمساعدات اللوجستية من جانب التحالف الدولي لقوات بيشمركة كوردستان، تم اليوم 17 آب 2023، في مراسم خاصة أقيمت في مديرية الميرة العسكرية العامة، بحضور نائب مديرية الميرة العقيد فرمان زراري، وضباط من الوزارة، تسليم جزء من مساعدات التحالف الدولي للفرقتين الأولى والثانية مشاة التابعتين لوزارة البيشمركة".

وخلال المراسم، أشاد نائب مديرية الميرة العقيد فرمان زراري، باستمرار المساعدات التي يقدمها التحالف الدولي لقوات البيشمركة، مشيراً إلى أن "التحالف الدولي منذ بداية نشوء داعش قدم العديد من المساعدات لقوات البيشمركة، وتلك المساعدات كان لها دور كبير في هزيمة ودحر الجماعات الإرهابية".

كما دعا زراري إلى "زيادة مستوى التنسيق والتعاون بين التحالف الدولي وقوات البيشمركة ونقلها إلى مستوى أفضل".

وكانت وزارتا البيشمركة والدفاع الأمريكية وقّعتا في الـ 21 من أيلول سبتمبر 2022، مذكرة تفاهم، بإشراف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وبحضور رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ومساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والندر، والوفد المرافق لها.

كما حضر مراسم التوقيع، نائبا رئيس إقليم كوردستان، ونائب رئيس الحكومة، والسفير الأمريكي في العراق، وعدد من الوزراء والمستشارين العسكريين.

وفي مقابلة سابقة مع كوردستان24، قال مسؤول المحور السادس لقوات البيشمركة سيروان بارزاني، إن "التحالف الدولي مستمر في تقديم المساعدات لقوات البيشمركة، لكنه قلق من المشاكل الموجودة في وزارة البيشمركة".

وأشار إلى أن "التحالف الدولي يود توحيد قواتنا، وينبغي علينا أن نشكرهم، ولا يجوز منع هذه العملية"، مؤكداً أن "العملية قطعت أشواطاً جيدة نحو الأمام، لكنها تباطأت بسبب بعض العقبات البسيطة".

وأضاف: "أحياناً البعض يود تأجيل هذه العملية من أجل منافع شخصية"، مشدداً على أنه "في الحقيقة ما من سبب يدعو إلى تأجيل هذه العملية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيشمركة، أنه بأمر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تم نقل ثلاثة ألوية أخرى من الوحدة 70 إلى ملاك وزارة البيشمركة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في إطار المضي بعملية إصلاح وتوحيد قوات البيشمركة وإعادة هيكلتها، فقد تم وبأمر من مسرور بارزاني، نقل ثلاثة ألوية من الوحدة 70 إلى وزارة البيشمركة، وهي الألوية 26، 28، 30".

وتتبع الوحدة 80 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بينما تتبع الوحدة 70 للاتحاد الوطني الكوردستاني. وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2018 مشروعاً لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة، حيث يهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة البيشمركة.

والبيشمركة، وتعني بالعربية مواجهو الموت أو الفدائيون، هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعش وتتلقى تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.

وتعد قوات البيشمركة جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.