سیاسة

بشتيوان صادق: منذ 77 عاماً والحزب الديمقراطي الكوردستاني يدافع عن حقوق الكورد

وتابع: "اليوم يعتبر الرئيس مسعود بارزاني، هو الوريث الحقيقي لنضال وتضحيات البارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني".
author_image أحمد حاجي
مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك بشتيوان صادق
مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك بشتيوان صادق
کوردستان مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك بشتيوان صادق الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذكرى الـ 77

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك بشتيوان صادق، اليوم الخميس، أنه منذ 77 عاماً والحزب الديمقراطي الكوردستاني يدافع عن حقوق الكورد ولم يتنازل عنها، مشيراً في ذات الوقت إلى أن بهدينان تعتبر قلعة الحزب الديمقراطي.

وقال بشتيوان صادق خلال تجمع جماهيري في دهوك، بمناسبة حلول الذكرى الـ 77 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "بهدينان هي قلعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مؤكداً أن "الحزب يناضل منذ 77 عاماً، ولم يتنازل مطلقاً وفي أي زمن عن حقوق الكورد".

وأضاف أن "ثورتي أيلول وكولان هما نتاج الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والثورتان علمتا كوردستان وشعبها المقاومة والشجاعة والصبر، لأن الحزب الديمقراطي منذ نشأته عمل على حماية الكورد وتحصيل حقوقه من ضمنها تقريره لمصيره".

وأشار صادق إلى أنه "في الوقت الذي نحتفل فيه بذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فإننا نستذكر الجنرال ملا مصطفى بارزاني، باعتباره مثالاً للقائد العظيم والشخصية الفذة وقائد الثورة القومية الكوردية".

وأكد أنه "لولا وجود الحزب الديمقراطي الكوردستاني والبارزاني، لما كان للكورد في جنوب كوردستان كيان إقليم كوردستان ومؤسساته الرسمية"، مبيناً أن "ما ترونه هو نتيجة لنضال وتضحيات البارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني من أجل الكورد وكوردستان".

وتابع: "اليوم يعتبر الرئيس مسعود بارزاني، هو الوريث الحقيقي لنضال وتضحيات البارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مضيفاً "بفضل حكمته وقيادته كوردستان اليوم مزدهرة، والشباب يرون مستقبلهم مشرقاً".

وتأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 1946 بقيادة الخالد ملا مصطفى بارزاني، وبجهود العديد من الشخصيات الكوردستانية الوطنية البارزة.

وعقد الحزب في الـ 16 من آب أغسطس من العام ذاته، أول مؤتمر له وانتُخِب القائد الخالد ملا مصطفى بارزاني رئيساً للحزب. وفي عام 1961 وبسبب قمع السلطات العراقية للكوردستانيين ورفضها منح الشعب الكوردستاني حقوقه، أطلق الحزب ثورة أيلول.

ونال الحزب الديمقراطي الكوردستاني ثقة كبيرة من جانب الكوردستانيين منذ بداية ثورة أيلول وحتى اليوم. كما ويُعدُّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مقدمة الأحزاب بجميع الانتخابات التي جرت في إقليم كوردستان وحتى الآن.

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