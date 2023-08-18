هيئة الأنواء تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة 18 آب أغسطس 2023، عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً حاراً الى غائم جزئي احيانا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، مبينا ان"درجات الحرارة العظمى في بغداد وواسط وصلاح الدين 48 وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وبابل وميسان والناصرية والبصرة 49".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".