زيارة رئيس حكومة كوردستان الى الامارات تتصدر الصحف الاماراتية

أربيل (كوردستان24)- تصدر خبر زيارة رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني الى دولة الامارات العربية المتحدة ولقائه بالرئيس الاماراتي محمد بن زايد آل نهيان الصحف الاماراتية اليوم الجمعة.

وكتبت الصحف الاماراتية ان "مسرور بارزاني يلتقي محمد بن زايد آل نهيان، وتباحثا حول الاوضاع في المنطقة وتطور العلاقات بين الطرفين".

كما كتبت صحيفة الخليج الاماراتية ان "محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بحث مع مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان تطوير العلاقات".

وأضافت الصحيفة "جرى الاجتماع في قصر الشاطئ بأبو ظبي بحضور كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وبحث الجانبان مختلف جوانب العلاقات بين الامارات والعراق بشكل عام وكوردستان بشكل خاص، وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في كافة المجالات".

ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن المحادثات التي جرت بين رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني ورئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان، وكتبت في الصحفة الرئيسية من الصحيفة "محمد بن زايد يبحث مع مسرور بارزاني تعزيز العلاقات وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

في غضون ذلك، سلطت صحيفة الاتحاد الاماراتية الضوء على زيارة رئيس حكومة كوردستان مسرور الى دولة الامارات، وكتبت في الصفحة الرئيسية "محمد بن زايد ومسرور بارزاني يبحثان دعم وتنمية العلاقات، وتباحث الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".

وكان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني قد أجرى زيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة أمس الخميس 17 آب 2023 ، واجتمع برئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين الإمارات وإقليم كوردستان.

كذلك شهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على أهمية توثيق آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة.

وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.