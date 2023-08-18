ثقافة وفنون

ما حقيقة خبر وفاة الفنان العراقي ياس خضر؟

author_image سوار أحمد
العراق ياس خضر مواقع التواصل وفاة

أربيل (كوردستان 24)- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أكثر من مرة، خبر وفاة الفنان العراقي ياس خضر، لكن بحسب ما أفاد أحد أصدقائه فإن الخبر غير صحيح.

وقال فلاح حسين وهو صديق مقرب من الفنان ياس خضر لكوردستان24، ان "خبر الوفاة بعيد عن الصحة، ولا أساس له لغاية الآن، لكن حالته الصحية ليست على ما يرام، ويخضع حاليا للمعالجة الطبية".

وأعلنت دائرة صحة الكرخ يوم الأربعاء 16 آب أغسطس 2023، استقبال ياس خضر في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب.

وقالت الدائرة في بيان، ان "الملاكات الطبية والصحية في ردهة الإنعاش الطبي في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب قامت باستقبال الفنان الكبير ياس خضر بعد انتكاس حالته الصحية".

وياس خضر فنان عراقي، ولد عام 1938، لقب بـ (صوت الأرض) كانت أول أغنية له عام 1963 بعنوان (الهدل)، بعدها أصدر أغنية (أبو زرقة) ثم توالت بعدها أعماله الغنائية منها، ليل البنفسج، إعزاز، تايبين، جذاب.

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