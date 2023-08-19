واقع مأساوي يعيشه شباب غزة

أربيل (كوردستان24)- يعاني آلاف الشباب في غزة من البطالة وانعدام الفرص حيث وصلت نسبة البطالة في صفوف الشباب أكثر من ٧٠%. ويعاني ما يزيد على ١٧٠ ألف خريج من عدم توفر فرص عمل لهم غالبيتهم من الشباب. اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تدق ناقوس الخطر لدى المؤسسات الدولية والقانونية لتغيير واقع مأساة الشباب من خلال توفير فرصة عمل لهم.

يجتاحُ العسرُ وقلةُ الدخلِ شبابَ غزةَ، فلا يجدونَ من العملِ إلا ما يَسُدُّونَ به أبوابَ المسألةِ، وهو حالُ "صلاح" الذي يقدمُ الطلباتِ اليسيرةَ لزُبُنهِ من بسطته. وتصلُ الأزمةُ إلى حدِّ كلامه بأنهم لا يرغبونَ في الغنى، بل يرغبونَ فيما يَحُوزونَهُ كلَّ يوم فيتَصَبَرُون به حتى اليومِ المُقبلِ من أجلِ العيشِ بكرامة.

وقال صلاح زيد وهو صاحب بسطة قهوة لكوردستان24 "أنا أقدم القهوة للزبائن كل يوم. فاليوم الذي أعمل فيه أستطيع أن أجد غذاء. واليوم الذي لا أعمل فيه لا أشتري طعام. هذا هو الحل لا يوجد أي شغل، وهذه بسطتي تعيل عشرة أشخاص من عائلتي".

تحتَ الكارثةَ محاولةٌ جديدةٌ للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة لمناقشةِ كيفيةِ الخروجِ من مأساةِ الشبابِ العاطلينَ عن العمل.

ويقول خليل مطر وهو عضو في اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة لكوردستان24 "اليوم عندنا الوضع متفجر في قطاع غزة، نسب الشباب العاطلين العمل وصلت إلى معدلات قياسية، ونحاول أن نعلي صوتنا لدى المؤسسات الدولية والقانونية من أجل التحرك مجددا بالضغط على فك الحصار الإسرائيلي".

نِسبةُ البطالةِ بلغت السبعين بالمائةِ مُقدرةً بأكثرَ من مائتي ألفِ شابٍّ عاطلٍ عن العملِ معظمُهم من طاقاتِ الخريجينَ، يأمل المناقشون أن تنفذَ مخططاتِهم أمام تلك التحدِّيَاتِ الهائلة.

وقال مدير وزارة العمل أحمد النبريص لكوردستان24 "حوالي ٤٦% نسبة البطالة في قطاع غزة وهذا رقم خطير والأخطر منه. نسبة البطالة بين الشباب والتي وصلت إلى ٧٠% نحن نتكلم عن بيانات ٣٥٠ ألف فلسطيني على قواعد بيانات سوق العمل لدى وزارة العمل الفلسطينة. منهم ٥٤% خريجوا جامعات. وفي حال تخفيف الحصار فالتاكبد ستكون هناك حلول وانعكاسات جوهرية على هذه الأرقام".

مناظرُ البسطاتِ على رصيفِ غزةَ تدلُ على تردي أحوالِ الشبابِ، وعجزِهم عن تحقيقِ أدنى مُتَطلِبَاتِ حياتِهم ولأسرِهم.

على حافَةِ الخطرِ بينَ الهجرةِ والبطالةِ والحروبِ.. شبابُ غزةَ يبحثونَ عن مَخرَجٍ بعدَ حياةٍ شِبْهُ مستحيلةٍ عَقِبَ سبعَ عشْرةَ سنةً من الحصار.

تقرير: بهاء طباسي - مراسل كوردستان24 في غزة