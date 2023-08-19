سیاسة

الخارجية العراقية تصدر بياناً تضامنياً مع الامم المتحدة في ذكرى تفجير بعثتها ببغداد

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- عبرت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت عن تضامنها مع الامم المتحدة وأجهزتها العاملة في ذكرى تفجير بعثتها ببغداد، مؤكدة ان الارهاب يستهدف الجميع ومسؤوليتنا جميعاً تضامنية في مواجهته، ودعت الوزارة الى المزيد من العمل المشترك في اليوم العالمي للعمل الانساني.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم 19 آب/ أغسطس 2023 "تُعبِّرُ وزارة الخارجيَّة عن تضامنها مع الأُمم المُتحدة وأجهزتها العاملة، في الذكرى العشرين لحادثةِ تفجيرِ مقر بعثة الأُمم المتحدة في بغداد عام 2003، الذي قضى خلاله إثنان وعشرونَ من العاملين فيها".

وأضاف البيان "هذا الحادث يُعيدُنا من جديد إلى أهميَّة الوقوف لتعزيز إستجاباتنا الإنسانيَّة مهما كانت الظروف، فالإرهابُ يستهدفنا جميعاً ومسؤوليتُنا تضامُنيَّة تجاه مواجهته وإستمرار عملنا المُشترك لتقويضِ تأثير آيديولوجيّته في كل مكان".

وأكد البيان ان "وزارةُ الخارجيَّة تُثَمِّنُ عالياً تلك التضحيات وتدعو للمزيد من العمل المُشتَرك في اليوم العالميّ للعمل الإنسانيّ".

وكان مقر الامم المتحدة ببغداد قد استُهدف بانفجار قوي بعد ظهر 19 آ/ أغسطس 2003، وألحق الهجوم دماراً شديداً في المقر بفندق القناة في بغداد، وأسفر الهجوم عن مقتل 22 شخصاً، بمن فيهم مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان في ذلك الوقت سيرجيو فييرا دي ميلو وجرح أكثر من 100 شخص.

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