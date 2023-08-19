سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يعزي فرنسا

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أربيل (كوردستان24)- قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت 19 آب/أغسطس 2023 التعازي لعائلة الجندي الفرنسي العامل ضمن قوات التحالف الدولي في العراق والذي توفي نتيجة حادث مروري، وعبر عن تعاطفه مع عائلته والرئيس الفرنسي والشعب الفرنسي.

 

فيما يلي نص بيان التعزية:

أتقدم بتعازي من الأعماق لعائلة الجندي الفرنسي (بابتايز كاوشوت) العامل ضمن قوات التحالف الدولي والذي توفي في وقت متأخر من الليلة الماضية نتيجة حادث مروري.

في هذا الوقت الصعب، أعبر عن التعاطف مع عائلته والرئيس ماكرون وشعب وحكومة فرنسا، وأدعو الله تعالى أن يلهم الجميع السلوان والصبر، آملاً الشفاء العاجل لزميله الذي أصيب في نفس الحادث.

إن شعب كوردستان ينظر بتقدير وامتنان لمساندة القوات العسكرية الفرنسية له في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش، والتي لا تزال تؤدي مهامها وتقدم الدعم والمساعدة للعراق وإقليم كوردستان من أجل القضاء النهائي على الإرهاب.

 

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

19 آب 2023

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