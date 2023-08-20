6 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين اقليم كوردستان وايران ومساع لزيادة الاستثمارات

أربيل (كوردستان 24)- يسعى إقليم كوردستان وإيران الى تطوير حجم التبادلات التجارية بينهما، وزيادة عقود العمل المشتركة، والعمل على رفع نسبة الاستثمارات بين الجانبين.

وفي هذا السياق عقد المنتدى الاقتصادي والتجاري والصناعي بين إقليم كوردستان وإيران في السليمانية يوم السبت 19 آب أغسطس 2023، ومن خلال هذا المؤتمر، اجتمع رجال الأعمال من الجانبين بهدف توسيع فرص التعاون التجاري.

وقال رئيس اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان مصطفى شيخ عبد الرحمن، لكوردستان 24: "لقد وقعنا عقدا مع شركة ماكو يتضمن عدة بنود، حتى نتمكن من العمل معا لاستيراد المنتجات التي نحتاجها من ايران إلى إقليم كوردستان وفي المستقبل يمكننا تصدير مختلف منتجات إقليم كوردستان الى ايران، وذلك بعد تلبية حاجات السوق المحلية".

ويدرك التجار الإيرانيون الأهمية العميقة للاستراتيجية الاقتصادية والاستثمارية لإقليم كوردستان، لذلك يريدون التعاون أكثر من خلال المصالح الاقتصادية ودعوة رجال الأعمال الكورد للاستثمار في إيران.

ويبلغ حجم التبادلات التجارية بين إقليم كوردستان وإيران ستة مليارات دينار سنويا، حيث يخطط الجانبان لتوسيع مستوى التبادلات التجارية، إضافة إلى ذلك، يهدف إقليم كوردستان إلى تقديم التسهيلات للمستثمرين الإيرانيين، حيث أن البيئة والاستقرار هما عاملان من عوامل توسيع فرص الاستثمارات المختلفة في إقليم كوردستان.