صحة وبیئة

مديرية الأنواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الأنواء حالة الطقس درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 20 آب أغسطس 2023، توقعاتها لحالة الطقس، خلال اليومين المقبلين.

وبحسب بيان للمديرية فإن السماء اليوم ستكون صافية، فيما تشهد درجة الحرارة استقرارا حيث تكون قريبة من درجات الحرارة ليوم أمس.

أما يوم الاثنين فتكون السماء صافية دون تغييرات كبيرة في درجات الحرارة في عموم مناطق إقليم كوردستان.

درجات الحرارة المتوقعة بالدرجة المئوية:

اربيل: 43 درجة مئوية

السليمانية: 40 درجة مئوية

دهوك: 44 درجة مئوية

كركوك: 46  درجة مئوية

حلبجة: 44 درجة مئوية

زاخو: 45 درجة مئوية

حاج عمران: 32 درجة مئوية

سوران: 32 درجة مئوية

كرميان: 46 درجة مئوية

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