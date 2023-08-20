الرئيس بارزاني: "الحزب الديمقراطي الكوردستاني جاء بصوت ودعم الشعب ويجب الحفاظ على هذه الثقة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 20 آب أغسطس 2023، مع وجهاء إدارة زاخو المستقلة، حيث تحدث خلال الاجتماع في عدد من المواضيع.

وضمن سلسلة زياراته الى منطقة بادينان، وصل الرئيس بارزاني صباح اليوم الى زاخو، لتفقد أوضاعها وللاجتماع مع مختلف شرائح مجتمعها والاستماع الى مطالبهم.

وألقى الرئيس بارزاني كلمة خلال اللقاء أظهر فيها سعادته لأنه أتيحت له الفرصة مرة أخرى للقاء وجهاء ادارة زاخو المستقلة، وسلط الضوء على الوعود التي قطعت لتنفيذ المشاريع وتقديم المزيد من الخدمات لشعب زاخو مؤكدا إنه سيدعم إدارة زاخو المستقلة بكل الطرق.

وأكد الرئيس بارزاني على ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي بهدف توفير المزيد من التنمية والازدهار للشعب، وأشار الى أن نصيحته للحكومة والعالمين في المؤسسات هي خدمة الشعب.

وأشار الرئيس بارزاني إلى الوضع السياسي في إقليم كوردستان، مؤكدا وجود الرغبة لترتيب البيت الكوردي وضرورة وحدة كافة الأحزاب حول الخطوط الوطنية العامة وأن تكون الأولوية للمصلحة الوطنية، وعدم ترك أي حزب خارج هذا البيت، وضرورة التزام الجميع بنقاط الاتفاق.

وأكد إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني جاء بصوت الشعب وبدعم من الشعب وأنه يجب الحفاظ على الثقة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وخلال حديثه لفت الرئيس بارزاني الى ان السبب الرئيسي للأزمة وعدم الاستقرار في العراق هو التنصل من الاتفاقيات وعدم تنفيذ بنود الدستور

دعم التوقيعات والاتفاقيات وليس تطبيق الدستور.

ودعا الرئيس بارزاني خلال كلمته، المواطنين إلى مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه شعب كوردستان، وحماية مكتسبات شعب كوردستان.

ويوم الجمعة التقى الرئيس مسعود بارزاني، بمختلف شرائح المجتمع في قضاء عقرة التابعة لمحافظة دهوك، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم.

وحضر اللقاء، ذوو الشهداء وجرحى المعارك من البيشمركة ومناضلو حراسة الحدود والمعلمين وشخصيات دينية وتجار ومزارعين، إضافةً إلى جيل الشباب.

كما التقى الرئيس بارزاني بكوادر تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء "عقرة" وناحية "بردرش" التابعتين لمحافظة دهوك، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم.

وشدّد الرئيس بارزاني خلال الاجتماع، على ضرورة تقديم المزيد من الخدمات في مختلف القطاعات لمواطني منطق بادينان.