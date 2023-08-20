زيلينسكي يواصل جولته في شمال أوروبا ويتوقف في الدنمارك بعد هولندا

أربيل (كوردستان 24)- واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد جولته في شمال أوروبا ووصل إلى الدنمارك بعد زيارته هولندا حيث أشاد بقرار "تاريخي" اتخذه البلدان بتزويد بلاده مقاتلات إف-16 الأمريكية، وذلك بعد يومين من موافقة الولايات المتحدة على ذلك.

وصل زيلينسكي قرابة الساعة (14,30 ت غ) إلى قاعدة للقوات الجوية الدنماركية في سكريدستروب بشرق البلاد، وفق مراسلي فرانس برس. وتعهدت الدنمارك وهولندا تسليم كييف مقاتلات إف-16 ما إن ينجز الطيارون الأوكرانيون تدريبهم.

وكان في استقبال زيلينسكي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فيريديريكسن ووزير الخارجية لارس ليكي راسموسن ووزير الدفاع جاكوب ايليمان-ينسن.

وسيعاين الجميع خلال الزيارة مقاتلات إف-16 ويعرضون مراحل تدريب الطيارين الأوكرانيين، بحسب مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية.

وقالت فريديريكسن في بيان سبق وصول زيلينسكي "أنا فخورة بزيارة زيلينسكي للدنمارك"، مؤكدة أن بلادها "تدعم أوكرانيا في شكل كامل ومستعدة" للقيام بذلك "طالما اقتضت الضرورة".

ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي.

من جهته، كتب زيلينسكي على تلغرام "نحرز تقدماً في مسألة إف-16"، واعداً "باخبار جيدة أخرى بالنسبة إلى المحاربين الأوكرانيين".

"تاريخية"

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنّ بلاده والدنمارك ستسلّمان مقاتلات إف-16 إلى كييف، وذلك خلال زيارة قام بها زيلينسكي لقاعدة لسلاح الجو الهولندي في آيندهوفن في جنوب المملكة.

وأوضح روته أنّ هولندا تملك حالياً 42 مقاتلة من هذا الطراز، إلا أنه يتعيّن عليه أن يتحدّث مع شركائه الدوليين قبل اتخاذ قرار بشأن عدد المقاتلات التي ستُرسل إلى كييف.

وقال روته أمام زيلينسكي إن "هولندا والدنمارك تلتزمان بتسليم مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط هذا التسليم".

وردّ زيلينسكي قائلاً إنها خطوة "تاريخية جداً، وقوية ومحفزة لنا. إنها خطوة أخرى نحو تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني".

وأوضح أنّ إرسال طائرات إف-16 "إلى أوكرانيا لحماية شعبنا من الإرهاب الروسي" هو الهدف الرئيسي للزيارة.

وقال وزير الدفاع الدنماركي جاكوب إليمان جنسن في بيان الأحد "أنا فخور بأن الدنمارك وهولندا تقدّمان مقاتلات إف-16 للقتال من أجل الحرية في أوكرانيا بمواجهة روسيا وعدوانها غير المبرر".

وأضاف أنّ "دعم الدنمارك لأوكرانيا لا يتزعزع، وبتقديم مقاتلات إف-16 تظهر الدنمارك الطريق الذي ينبغي سلوكه".

وأعطت الولايات المتحدة الجمعة موافقتها على أن تسلم هولندا والدنمارك مقاتلات إف-16 أمريكية لكييف بمجرد انتهاء تدريب طيارين أوكرانيين.

ومن المقرر أن يبدأ هذا الشهر تدريب الطيارين الأوكرانيين والذي يتولاه تحالف من 11 دولة. وأعرب مسؤولون عن أملهم في أن يكون الطيارّون الأوكرانيون جاهزين بحلول مطلع عام 2024.

وأكد روته متابعة طيارين دورات لتعلم اللغة بهدف تعزيز استخدامهم للمقاتلات، معرباً عن رغبته في أن يبدأ التدريب العسكري في الدنمارك "في أقرب وقت ممكن وفي مستقبل قريب جداً"، على أن يتواصل بعدها في رومانيا.

مساعدة سويدية

وأتت زيارة زيلينسكي إلى هولندا غداة هجوم دام بصاروخ روسي على مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا، وبعد ساعات من شنّ أوكرانيا الأحد هجوماً جديداً بمسيّرات استهدف موسكو ومحيطها، بحسب روسيا.

وقام زيلينسكي السبت بزيارة للسويد. وتركّزت المناقشات مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون على التحضيرات لتلقي كييف حزمة مساعدات عسكرية جديدة.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، تطالب كييف بلا كلل بتزويدها بطائرات غربية لدحر قوات موسكو.

كما استهدفت مسيّرات أوكرانية خلال الليل منطقتي كورسك في غرب روسيا حيث أصيب خمسة أشخاص بجروح، وروستوف على الحدود مع أوكرانيا.

وتتزايد الهجمات من هذا النوع على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضادّ الذي تشنّه قوات كييف بهدف استعادة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو.

واستهدف الجيش الروسي الأحد منطقة خاركيف الأوكرانية، حيث قتل شاب (33 عاماً) بانفجار عبوتين ناسفتين القتهما طائرة مسيرة بعد الظهر، بحسب السلطات العسكرية المحلية.

كذلك، أصيب 11 مدنياً بقصف مدفعي في وسط كوبيانسك في منطقة خاركيف. وكتب الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف على تلغرام "في الوقت الراهن، هناك سبع إصابات بالغة".

المصدر: AFP