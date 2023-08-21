اعتقال 9 إرهابيين في مختلف المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت القوات الأمنية اليوم الاثنين 21 آب أغسطس 2023، 9 إرهابيين مطلوبين، في عدد من المحافظات العراقية.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، القبض على 4 إرهابيين في ثلاث محافظات.

وذكر الجهاز، في بيان، أن "أبطالنا شرعوا وضمن عمليات إدامة التنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب السليمانية بواجب إلقاء القبض على أحد المطلوبين في محافظة السليمانية"، لافتا إلى أنه "استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة، ألقى أبطال جهازنا القبض على أحد الإرهابيين في محافظة نينوى مخيم الجدعة، لتختتم عملياتنا بعملية إلقاء القبض على إرهابيين في العاصمة بغداد".

وأكد البيان، أن "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب قوة نوعية اختصاصية بمكافحة الإرهاب تواصل الليل بالنهار لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن في بلدنا الحبيب".

من جهة أخرى أعلنت وكالة الاستخبارات، الاطاحة بخمسة إرهابيين كانوا ينتمون الى مايسمى بولاية نينوى.

وقالت الوكالة في بيان، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة نينوى، نفذت عملية نوعية تضمنت ملاحقة ماتبقى من فلول داعش ضمن محافظة نينوى، بناء على معلومات استخبارية قدمها المواطنين".

واضافت ان "مفارز الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على 5 ارهابيين مطلوبين ومن خلال تدقيق بياناتهم تاشرت لدينا وثائق تشير الى انتمائهم الى مايسمى بولاية نينوى ويعملون ضمن (فرقة البيلاوي وفرقة الفرقان وخالد ابن الوليد والنفطية ومركز ركاز نينوى وديوان الجند".

وتابعت "من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بقيامهم بالانتماء الى تلك المجاميع الارهابية، وكانوا يتقاضون اموالا لقاء انتمائهم"، موضحة انه "تم تدوين اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية لينالوا جزائهم العادل".