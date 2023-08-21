الرئيس بارزاني يلتقي مع المنظمات الجماهيرية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني في بهدينان

أربيل (كوردستان 24)- في إطار زيارته لمنطقة بهدينان، ولقائه مع شرائح المجتمع، اجتمع الرئيس مسعود بارزاني في قضاء سيميل، اليوم الاثنين، مع المنظمات الجماهيرية والمهنية والنشطاء والصحفيين والرياضيين ومنظمات المجتمع المدني في منطقة بهدينان.

وخلال اللقاء، ألقى الرئيس بارزاني كلمة أمام الحضور، وسلط فيها الضوء على الوضع السياسي في إقليم كوردستان وقضية الانتخابات.

وشدد الرئيس بارزاني على أنه سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المشاكل السياسية"، معتبراً أنه "لتحقيق وحدة الصف، ينبغي على الأحزاب السياسية عدم وضع العقبات أمام الأهداف الاستراتيجية لقضية شعبنا المشروعة".

وفي معرض إشارته إلى أهمية الانتخابات، أكد الرئيس بارزاني أن ثقة الناس وتصويتهم، هما المعيار الأساسي للحكم.

وفي جزء آخر من حديثه، تطرق الرئيس مسعود بارزاني إلى العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية خلال العشرين عاماً الأخيرة.

كما لفت إلى "عدم الالتزام بالدستور، وعدم احترام الاتفاقيات، ومحاولة خلق العقبات لإقليم كوردستان"، مشدداً على أن "هذه المحاولات ستؤدي إلى تعميق المشاكل، ولن يكون لها أي نتيجة".

وتابع: "لقد ولى ذلك اليوم الذي يفكر فيه شخص أو طرف ما للقضاء على كيان إقليم كوردستان، الذي تأسس بفضل دماء ودموع شعبنا".

كما تحدث الرئيس مسعود بارزاني خلال كلمته عن جهود ومشاريع حكومة إقليم كوردستان، وقال إن "الحكومة وضعت جدول أعمال جيد للقضاء على أسباب ظاهرة الهجرة والبطالة، إضافة إلى إيجاد مصادر أخرى للإيرادات، وتحسين معيشة المواطنين".

وأكد أن حكومة إقليم كوردستان "أولت اهتماماً كبيراً بقطاعات الزراعة والسياحة وإعادة إعمار المناطق التي لم يتم إعادة إعمارها لأسباب أمنية"، داعياً "كل الأطراف إلى دعم ومساندة الحكومة، لأن الحكومة ملك لكم وهي ملك الشعب".

وبعد كلمة الرئيس بارزاني، فُتح المجال للحضور لطرح الأسئلة والتعليقات، حيث قدّم الرئيس بارزاني الإجابات والإيضاحات اللازمة للمشاركين.