الرئيس بارزاني يجتمع في دهوك بضباط البيشمركة والقوات الامنية

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 22 آب أغسطس 2023، في مدينة دهوك، بضباط البيشمركة والقوات الأمنية في المحافظة.

وفي هذا اللقاء، ثمن الرئيس بارزاني العمل الدؤوب والجهود والتضحيات التي تقدمها قوات البيشمركة والمؤسسات الأمنية، فيما وجه لها الشكر على توفير الاستقرار والأمن لشعب كوردستان.

وأشار إلى أن البيشمركة والقوات الأمنية تقف دائماً على خطوط التماس الأمامية لمواجهة التهديدات، مبيناً أن شعب كوردستان يدرك ويثمن دور هذه القوات، مردفاً بالقول: "أنتم في قلبي دائماً".

وفي معرض كلمته، استعرض الرئيس بارزاني الإيضاحات اللازمة بشأن الأوضاع السياسية في الإقليم والعلاقات بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي وقضية الشعب الكوردستاني، والتهديدات والتحديات التي تواجه شعب كوردستان.

وأكد على أن "إرادة شعب كوردستان تنتصر على جميع العوائق والمخططات"، مشدداً على أنه "ينبغي على شعب كوردستان أن يعتمد على إمكانياته وإرادته".

ومضى بالقول إن "كوردستان فوق مصالح جميع الأطراف، ويجب أن تتجدد ثقة شعب كوردستان بالأطراف السياسية عبر إجراء الانتخابات".

وفي ختام اللقاء، فُتِح المجال أمام الحضور لطرح الأسئلة وإبداء المقترحات في مختلف المواضيع، والتي تفاعل معها الرئيس بارزاني وقدم الإجابات اللازمة على تعليقات المشاركين.