صحة وبیئة

مصر: إصابتان بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون "

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط مصر كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء 22 آب أغسطس 2023، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، من سلالة المتحور "أوميكرون ".

وأفادت وزارة الصحة في بيان عبر حسابها على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، إن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي أكدت إيجابية حالتين بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضحت الوزارة من سلالة المتحور أوميكرون وأوضحت أن "الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء".

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