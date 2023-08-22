فؤاد حسين يجتمع مع وزير الخارجية التركي في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء 22 آب أغسطس 2023، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بكبار المسؤولين العراقيين.

وقال مراسل كوردستان 24، إن الوزير التركي وصل إلى مطار بغداد الدولي حيث حطّت طائرته وكان في استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعدداً من المسؤولين في الوزارة.

واجتمع هاكان فدان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين فور وصوله الى العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية على الصعد كافة بين بغداد وأنقرة، وسيجري أيضاً بحث القضايا المشتركة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، كذلك مراجعة أهم الفرص المشتركة، وبحث أهم التحديات.

كما أن بحث ملف المياه وحصة العراق منه، سيكون ملفا مطروحا للتفاوض والبحث بين البلدين.

ومن المقرر أن يجري فيدان زيارة الى اقليم كوردستان.