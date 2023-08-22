سیاسة

فؤاد حسين يجتمع مع وزير الخارجية التركي في بغداد

author_image سوار أحمد
کوردستان هاكان فدان فؤاد حسين زيارة

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء 22 آب أغسطس 2023، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بكبار المسؤولين العراقيين.

وقال مراسل كوردستان 24، إن الوزير التركي وصل إلى مطار بغداد الدولي حيث حطّت طائرته وكان في استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعدداً من المسؤولين في الوزارة.

واجتمع هاكان فدان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين فور وصوله الى العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية على الصعد كافة بين بغداد وأنقرة، وسيجري أيضاً بحث القضايا المشتركة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، كذلك مراجعة أهم الفرص المشتركة، وبحث أهم التحديات.

كما أن بحث ملف المياه وحصة العراق منه، سيكون ملفا مطروحا للتفاوض والبحث بين البلدين.

ومن المقرر أن يجري فيدان زيارة الى اقليم كوردستان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف