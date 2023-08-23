صحة وبیئة

هيئة الأنواء: انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الخميس

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الأنواء درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء 23 آب 2023، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضا في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكرت الهيئة في بيان تابعته، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس، في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحوا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحوا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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