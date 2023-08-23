الرئيس بارزاني يلتقي بممثلين عن شرائح المجتمع في قضاء شيخان

أربيل (كوردستان 24)- في إطار زيارته إلى منطقة بهدينان، وسلسلة لقاءاته مع جماهير تلك المنطقة، زار الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 23 آب 2023، قضاء شيخان، واجتمع بممثلين عن وجهاء وشرائح تلك المنطقة.

وأوضح الرئيس بارزاني هدف زيارته إلى المنطقة، ومع إشارته إلى التزام أهالي المنطقة بثقافة التعايش، دعاهم إلى عدم السماح لأي شخص أو طرف غريب ومخرب إلى تشويه هذه الثقافة الغنية.

وتطرق الرئيس بارزاني إلى الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وعلاقات إقليم كوردستان، وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده لمعالجة الوضع الداخلي، واتفاق جميع الأطراف على استراتيجية قومية ووطنية.

وأكد أن الحكومة العراقية الجديدة تشكلت على أساس اتفاق عام، ومراعاة مبادئ التوازن والتوافق والشراكة، لكن للأسف تم التنصل من هذه الالتزامات والمبادئ.

كما بين أنه بعد زيارة وفد رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد من المؤمل أن يتم حل المشاكل العالقة.

وقال الرئيس بارزاني إنه على إقليم كوردستان أن يعتمد على امكانياته وموارده، ولهذا الصدد نسجت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برنامجاً وخطة جيدة، ونتائجها باتت تتوضح.

كما تحدث الرئيس بارزاني عن المخاطر والعقبات التي تواجه شعب كوردستان، ودعا جميع الأطراف إلى العمل معاً لتعميق الحس الوطني، وتوعية الناس لمواجهة الموجة التي تستهدف مجتمعنا وشبابنا.