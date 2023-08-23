الرئيس بارزاني: كوردستان فوق مصالح "الديمقراطي الكوردستاني" وكافة الاعتبارات الأخرى

أربيل (كوردستان 24)- زار الرئيس مسعود بارزاني، بعد ظهر اليوم الأربعاء 23 آب 2023، قضاء بردرش، والتقى بجماهير وممثلي شرائح المجتمع في تلك المنطقة.

وخلال اللقاء، ألقى الرئيس بارزاني كلمة أمام الحضور، وسلط فيها الضوء على الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وأكد أن الانتصار يتحقق من خلال الوحدة، وسيواصل جهوده لتحقيق الوحدة في القضايا الوطنية والقومية.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في إقليم كوردستان، قال الرئيس بارزاني، "لا يجوز للأطراف السياسية بهدف خلق المشاكل للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اللعب بالقضايا القومية، والعمل على إضعاف الإقليم".

وشدد على أن "مصالح كوردستان، فوق مصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفوق كافة الاعتبارات والمصالح الأخرى".

وأوضح الرئيس بارزاني للحضور أن "الانتخابات هي الطريق الوحيد لانتزاع الثقة، وعن طريقها تكسب الأحزاب ثقة الجماهير".

كما تطرق الرئيس بارزاني إلى الاتفاقيات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقال إن الحكومة العراقية الجديدة تشكلت على أساس عدد من الاتفاقيات ومبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، لكن للأسف لا تزال هناك نوايا سيئة لتجاهل تلك الاتفاقيات".

وجدد الرئيس بارزاني دعمه لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتنفيذ تلك الاتفاقيات، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذها.

وشدد على أن حكومة إقليم كوردستان رغم المشاكل والأزمات، بذلت ما بوسعها لخدمة شعب الإقليم، كما حاولت توفير مصادر دخل أخرى لا سيّما في قطاعي الزراعة والسياحة.

وفي نهاية اللقاء، فُتح المجال للحضور لطرح الأسئلة والتعليقات، حيث قدّم الرئيس بارزاني الإجابات والإيضاحات اللازمة للمشاركين.