سیاسة

الرئيس بارزاني: كوردستان فوق مصالح "الديمقراطي الكوردستاني" وكافة الاعتبارات الأخرى

وجدد الرئيس بارزاني دعمه لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين أربيل وبغداد
author_image أحمد حاجي
الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني مصالح إقليم كوردستان دعم حكومة السوداني انتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- زار الرئيس مسعود بارزاني، بعد ظهر اليوم الأربعاء 23 آب 2023، قضاء بردرش، والتقى بجماهير وممثلي شرائح المجتمع في تلك المنطقة.

وخلال اللقاء، ألقى الرئيس بارزاني كلمة أمام الحضور، وسلط فيها الضوء على الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وأكد أن الانتصار يتحقق من خلال الوحدة، وسيواصل جهوده لتحقيق الوحدة في القضايا الوطنية والقومية.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في إقليم كوردستان، قال الرئيس بارزاني، "لا يجوز للأطراف السياسية بهدف خلق المشاكل للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اللعب بالقضايا القومية، والعمل على إضعاف الإقليم".

وشدد على أن "مصالح كوردستان، فوق مصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفوق كافة الاعتبارات والمصالح الأخرى".

وأوضح الرئيس بارزاني للحضور أن "الانتخابات هي الطريق الوحيد لانتزاع الثقة، وعن طريقها تكسب الأحزاب ثقة الجماهير".

كما تطرق الرئيس بارزاني إلى الاتفاقيات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقال إن الحكومة العراقية الجديدة تشكلت على أساس عدد من الاتفاقيات ومبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، لكن للأسف لا تزال هناك نوايا سيئة لتجاهل تلك الاتفاقيات".

وجدد الرئيس بارزاني دعمه لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتنفيذ تلك الاتفاقيات، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذها.

وشدد على أن حكومة إقليم كوردستان رغم المشاكل والأزمات، بذلت ما بوسعها لخدمة شعب الإقليم، كما حاولت توفير مصادر دخل أخرى لا سيّما في قطاعي الزراعة والسياحة.

وفي نهاية اللقاء، فُتح المجال للحضور لطرح الأسئلة والتعليقات، حيث قدّم الرئيس بارزاني الإجابات والإيضاحات اللازمة للمشاركين.

74747100101010101
7857857754757575
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف