الرئاسات الأربع في العراق تستعرض الجوانب القانونية لنتائج الحوار الأمني بين بغداد وواشنطن

أربيل (كوردستان 24)- استعرضت الرئاسات الأربع في العراق، مساء اليوم الأربعاء، الجوانب القانونية لنتائج الحوار الأمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان تلقته كوردستان24، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، استضاف اليوم الأربعاء اجتماع الرئاسات ضمّ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي، لبحث الإجراءات القضائية والقانونية لعدد من القضايا المهمة في البلاد".

وأضاف البيان أن "الاجتماع استعرض الجوانب القانونية لنتائج الحوار الأمني بين العراق والولايات المتحدة، حول مستقبل وجود التحالف الدولي والتعاون الأمني الثنائي وفقاً للأطر الدستورية والقانونية، كذلك جرى التطرق إلى سير تنفيذ البرنامج الحكومي، والتقدم الحاصل في مسار التنمية المستدامة وتطوير البنى التحتية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن من قبل الأجهزة التنفيذية".

وأشار إلى أن "الاجتماع شهد أيضاً الإجراءات القضائية في الملف الأمني، وسبل تعزيز أمن الحدود العراقية، وتطوير عمل القوات الأمنية المكلفة بحمايتها، وحماية المناطق والأهالي الساكنين قرب الحدود من أي اعتداء أو أعمال عسكرية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها لملاحقة فلول الإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع ربوع بلادنا".

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على "أهمية التعاون التام بين السلطات في ملف مكافحة الفساد ودعم الإجراءات الحكومية والقضائية في هذا الملف، وتم بحث التشريعات والقوانين المعروضة أمام مجلس النواب وأخذ رأي القضاء في القوانين التي تتضمن في بنودها إجراءات قضائية".

وختم البيان أنه "جرى خلال الاجتماع، البحث في علاقات العراق الإقليمية والدولية، والتشديد على أهمية الزيارات المتبادلة البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة، والحرص على استثمار مخرجاتها لما يصبّ في مصلحة العراق".