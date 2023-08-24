سیاسة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يصل أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان هاكان فيدان اربيل زيارة

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى أربيل في وقت متأخر من ليلة الخميس، قادما من العاصمة الاتحادية بغداد.

‏وجرى استقبال فيدان في مطار أربيل الدولي من قبل كل من وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد ورئيس دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي وعدد من المسؤولين الحكوميين.

ويُتوقع أن يتم بحث عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالعلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، بين الوزير التركي وقادة الإقليم.

وتأتي زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداداً للزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق وإقليم كوردستان، والتي لم تعلن عنها أنقرة وبغداد رسمياً بعد.

ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء يوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في إطار زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين العراقيين.

والتقى فيدان خلال زيارته، بنظيره فؤاد حسين، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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