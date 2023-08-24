طقس العراق.. انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة وتصاعداً للغبار.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحوا، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا حارا مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط احياناً الى أكثر من (30) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحوا، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا حارا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط احياناً الى (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "طقس يوم الأحد في سيكون صحوا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحوا، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض قليلا عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".