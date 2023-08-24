رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الخارجية التركي في أربيل

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس في أربيل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مؤكداً أنه ينظر باهتمام الى العلاقات بين كوردستان وتركيا التي تربطهم مصالح مشتركة، بدوره أثنى وزير الخارجية التركي على الامان والاستقرار في كوردستان مبديا استعداد تركيا في توسيع العلاقات بين كوردستان وتركيا.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم "استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم (الخميس، 24 آب 2023)، وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان".

وأضاف البيان "في اجتماع الذي حضره نائبا رئيس إقليم كوردستان، جرت مناقشة علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلاقات أربيل وبغداد والمشاكل العالقة بينهما والحوار من أجل حلها، والأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان".

وأضوح بيان رئاسة الاقليم "من جهته، أكد وزير الخارجية التركي أن تركيا تولي اهتماماً خاصاً بعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وأن لبغداد وأربيل أهمية خاصة لتركيا، وأثنى على الأمان والاستقرار في أربيل وإقليم كوردستان مبدياً استعداد بلاده لتوسيع العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين في كل المجالات، وأشاد بدور الرئيس نيجيرفان بارزاني في توطيد علاقات العراق وإقليم كوردستان مع تركيا".

وأشار البيان الى أنه "في محور آخر من الاجتماع، تم التركيز باهتمام على مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عن طريق ميناء جيهان التركي، وتبادل الجانبان الآراء بخصوص هذا الموضوع، وبحثا الأوضاع العامة للمنطقة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين".