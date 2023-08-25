رئيس حكومة إقليم كوردستان يستذكر ضحايا الأنفال في بهدينان ويشدّد على ضمان عدم تكرار "هذه الإبادات"

أربيل (كوردستان 24)- استذكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة 25 آب أغسطس 2023، في بيان، الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لحملات الأنفال في منطقة بادينان، مشددا على ضرورة عدم تكرار "هذه الإبادات".

وهذا نص البيان:

بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لحملات الأنفال المشؤومة في منطقة بادينان، نستذكر بإجلال وإكبار ضحايا هذه الجريمة الإنسانية الكبرى التي ارتكبها النظام العراقي السابق، والتي كانت تهدف للقضاء على شعب كوردستان واستئصاله وإبادته بكل مكوناته.

لقد شكّلت هذه الهجمات والاعتداءات آخر فصول حملات الأنفال سيئة الصيت، وقد أُنفِل فيها آلاف المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تهجير عشرات الآلاف وتشريدهم، وتدمير مئات القرى، فضلاً عن الأضرار الفادحة التي لحقت بالمنطقة نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة.

وما يثير الأسف ويستدعي القلق في هذه المناسبة المُحزنة، هو عدم تنفيذ المادة 132 من الدستور حتى الآن، والتي تتعلق بتعويض وإنصاف المتضررين من النظام السابق، ومن بينهم ذوو ضحايا حملات الأنفال، وسائر الجرائم الأخرى التي اقترفها النظام البعثي العراقي.

إن لشعب كوردستان، ولا سيّما المتضررين وأسر الضحايا الرئيسيين على يد النظام العراقي السابق، حقوقاً مشروعة بتعويضٍ مستحقٍ وعادلٍ يليق بهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الإبادات ضدهم مرة أخرى.

في الذكرى السنوية لأنفال بادينان، ننحني احتراماً وإكراماً للأرواح الطاهرة لمؤنفلي بادينان وكافة الشهداء والمؤنفلين في كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2023/8/25