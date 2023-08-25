سیاسة

الرئيس بارزاني في ذكرى أنفال بهدينان: المجرمون دفعوا ثمن جرائمهم

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني الأنفال بهدينان

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة 25 آب أغسطس 2023، رسالة يستذكر فيها الذكرى الخامسة والثلاثين لأنفال بهدينان.

وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم..

خلال سلسلة الجرائم والإبادات في القرن الماضي والتي أرتكبت ضد الكورد الفيليين وشعبنا في بارزان وكرميان وحلبجة والمناطق الأخرى، وقبل 35 عاما قام النظام العراقي السابق وفي المرحلة الأخيرة لعملية الأنفال والقصف الكيميائي لمعظم مناطق بهدينان، ارتكب النظام العراقي السابق حملات اعتقال وإخفاء وترحيل بحق سكان تلك المناطق.

لقد استخدمت الحكومة العراقية مئات الآلاف من الجنود والأسلحة الفتاكة ضد السكان الأبرياء في بهدينان، وكان الهدف من هذا العمل هو كسر الإرادة الثورية لشعب بهدينان، لكن شعب كوردستان امتلك إرادة قوية ولم يستسلم أبدا لجرائم العدو واضطهاده، وكان الأعداء والمجرمون هم الذين دفعوا ثمن أخطائهم وجرائمهم، وهذا درس عظيم لأجيالنا القادمة ولأعداء الشعب الكوردي.

في الذكرى السنوية لأنفال بهدينان، ننحني احتراماً وإكراماً للأرواح الطاهرة لمؤنفلي بادينان وكافة الشهداء والمؤنفلين في كوردستان، ونجدد المطالبة من الحكومة الاتحادية بتعويض ذوي المتضررين من الإبادة الجماعية والجرائم والظلم الذي ارتكب بحق أمتنا.

مسعود بارزاني

25 آب أغسطس 2023

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