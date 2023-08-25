الصحة الاتحادية: نسبة متعاطي المخدرات من النساء تبلغ 7 بالمئة

أربيل (كوردستان 24)- قال المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة الاتحادية، عماد عبد الرزاق يوم الخميس، إن نسبة متعاطي المخدرات من النساء تبلغ 7 في المائة.

وتعتبر إيران وسوريا وأفغانستان مصادر المواد المخدرة، وأبرزها "الكريستال" و"الكبتاغون" التي تعلن السلطات مصادرة كميات كبيرة منها، في وقت قتل أكثر من 20 من عناصر الأمن والضباط خلال مواجهات مع عصابات المخدرات منذ مطلع العام الحالي.

وبحسب ما نقلت "العربي الجديد"، عن مصدر في وزارة الداخلية الاتحادية، انه يتم "خوض حرب حقيقية ضد تجار وشبكات المخدرات تستعمل فيها أسلحة متوسطة وقذائف".

وقال المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة، عماد عبد الرزاق، إن "نسبة المتعاطين النساء تبلغ 7 في المائة، بسبب الظروف الاقتصادية والعنف وحالات الاكتئاب والقلق، فيما تصل إلى 60 في المائة بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة والذين حصلوا على دراسة في المرحلة الابتدائية فقط، و7 في المائة من طلاب الجامعات، أما النسبة الباقية فتشمل شبانا حصلوا على دراسة متوسطة".

وارتبط قرار الحكومة إنشاء مراكز لعلاج مدمني المخدرات بارتفاع عدد المدمنين سنوياً وصولاً إلى نسب كبيرة في بعض المناطق، بحسب بيان أصدره مجلس القضاء سابقاً.

وتنفذ قوات الأمن في شكل شبه يومي عمليات دهم وتوقيف خاصة بالمخدرات، وقال المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية حسين التميمي إن "السلطات أوقفت بين أكتوبر/ تشرين الأول ويونيو/ حزيران الماضي، نحو 10 آلاف شخص بتهم مرتبطة بجرائم مخدرات، من متاجرين وناقلين ومهربين ومروجين ومتعاطين".