مقتل تسعة أشخاص في حريق عربة قطار

أربيل (كوردستان24)- قُتل تسعة أشخاص على الأقل اليوم السبت عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو جنوب الهند عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق".

وأضاف "قضى تسعة أشخاص ثلاثة منهم نساء، وأصيب تسعة آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم، ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا حتى الان".

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية اسطوانة غاز انفجرت وحاولوا استخدامها.

تضم الهند شبكة سكك حديد هي من الأكبر في العالم. وشهدت الكثير من الكوارث في السنوات الماضية كان أسوأها في 1981 عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار وسقط في نهر أسفل الجسر موديا بحياة 800 شخص.

وفي حزيران/يونيو الماضي تسبب تصادم ثلاثة قطارات بمقتل نحو 300 شخص في ولاية أوديشا.