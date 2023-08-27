نقابة صحفيي كوردستان تعلّق على منع كوردستان 24 من تغطية مؤتمر صحفي للجيل الجديد

أربيل (كوردستان 24)- قال فرع السليمانية لنقابة صحفيي كوردستان في بيان السبت، ان منع فضائية كوردستان 24 ووسائل إعلامية أخرى من تغطية المؤتمر الصحفي لرئيس حراك الجيل الجديد، عمل "غير أخلاقي وبعيد عن مبادئ العمل الاعلامي."

وأضاف البيان، إن "ما تم فعله اليوم بحق مراسلي ومصوري بعض القنوات الإعلامية في مؤتمر صحفي للجيل الجديد، ومنع فضائية كوردستان 24 ووسائل إعلامية أخرى من تغطية المؤتمر الصحفي لرئيس حراك الجيل الجديد، هو أمر مثير للقلق".

وشددت النقابة، على أن فصل القنوات على أساس التوجهات السياسية والآراء المختلفة، هو سلوك غير أخلاقي وبعيد عن مبادئ العمل الإعلامي، ومادامت جميع القنوات مدعوة للتغطية، يجب ألا يكون هناك تمييز بين قناة وأخرى".

وفي وقت سابق اعتبرت منظمة مراسلون للحقوق والتنمية، أن منع فضائية كوردستان 24 ووسائل إعلامية أخرى من تغطية المؤتمر الصحفي لرئيس حراك الجيل الجديد "انتهاكاً للعمل الصحفي".

ومنع حراك الجيل الجديد، فضائية كوردستان 24، يوم السبت، من تغطية مؤتمرٍ صحفي لرئيسه شاسوار عبد الواحد في السليمانية.

وكان الجيل الجديد وجّه دعوة رسمية لجميع وسائل الإعلام، من ضمنها فضائية كوردستان 24، لحضور مؤتمرٍ صحفي لـ عبد الواحد.

إلا أنه منع مراسل كوردستان 24 من دخول قاعة المؤتمرات.

وبناءً على دعوة الجيل الجديد، حضر مراسل كوردستان 24، آرام بختيار إلى مقرّ الحراك، لكن من دون عذر، مُنِع من دخول قاعة عقد المؤتمر.

ولطالما يدعو مؤسس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد إلى ضرورة وجود حرية التعبير في الإقليم، لكنه في الوقت ذاته يُظهر عكس ادعاءاته.

وتسعى مؤسسة كوردستان 24 من خلال جميع منصاتها الإعلامية، نقل أصوات جميع الأحزاب السياسية في الإقليم، مع ذلك مُنعت تكراراً من تغطية أنشطة الجيل الجديد.