سیاسة

تحطّم طائرة عسكرية أمريكية خلال تدريبات في أستراليا

author_image سوار أحمد
العالم تحطم طائرة أمريكية استراليا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلامية أمريكية رسمية اليوم الأحد، ان طائرة عسكرية تابعة للجيش الأميركي على متنها نحو 20 من مشاة البحرية، تحطمت خلال تدريبات في شمال أستراليا.

وأوضحت شبكة "آيه بي سي" أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز "في-22 أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي شمالي أستراليا.

وهذه الطائرة الأميركية قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأميركي والأسترالي.

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