سیاسة

بوتين يأمر مسلحي فاغنر بأداء قسم الولاء لروسيا

author_image سوار أحمد
العالم بوتين فاغنر

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع عناصر فاغنر وغيرهم من المتعاقدين العسكريين الروس إلى أداء قسم الولاء للدولة الروسية.

وينطبق المرسوم على أي شخص يشارك في أنشطة عسكرية في أوكرانيا، ويساعد الجيش ويخدم في وحدات الدفاع الإقليمي، وتم توقيع المرسوم يوم الجمعة بأثر فوري.

ويأتي ذلك بعد يومين من افتراض مقتل قادة فاغنر في حادث تحطم طائرة.

ويأتي المرسوم في وقت يفتقر فيه مقاتلو فاغنر المرتزقة إلى قائد واضح، بعد أن تحطمت طائرة يفترض أنها تقل يفغيني بريغوجين وقادة آخرين يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص.

وتتضمن صياغة القسم جملة يعد فيها أولئك الذين يؤدونه باتباع أوامر القادة وكبار القادة بدقة، كخطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا.

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