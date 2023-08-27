بالأرقام.. أعداد التحالفات والأحزاب والأفراد المقرر مشاركتها في الانتخابات المحلية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد 27 آب أغسطس 2023، عن أعداد التحالفات والأحزاب والأفراد المقرر مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المفوضية، أن "مجموع التحالفات والأحزاب والأفراد المقرر مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة توزعت كالاتي:

1-عدد التحالفات المشاركة 38

2-عدد الأحزاب المشاركة دون أحزاب المكونات 28

3-عدد الاحزاب المشاركة للمكونات فقط 8

4-عدد أحزاب المكونات المشاركة 10

5-عدد المرشحين الكلي 6022

6-عدد المرشحين للتحالفات 4223

7-عدد المرشحين للأحزاب 1729

8-عدد المرشحين الأفراد 70

9-عدد المرشحين الأفراد للمقعد العام 22

10-عدد مرشحي المسيح 16

11- عدد مرشحي الصابئة 10

12- عدد مرشحي الكورد الفيليين 13

13-عدد مرشحي الشبك 5

14- عدد مرشحي الأيزيدي 4

15- عدد مرشحي المكونات 48

16- مجموع التحالفات والأحزاب والأفراد 136